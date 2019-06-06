اليوم من مزيكا وعالم الفن.. كليب "ياسكاكر السكر" لــ رامي عياش وفيفى عبده

طرحت اليوم شركتى "مزيكا وعالم الفن" على اليوتيوب و جميع المتاجر الإلكترونية الفيديو كليب الجديد "ياسكاكر السكر" وهو من بين أغنيات ألبوم رامي عياش الجديد "قصة حب"..





وكانت مفاجأة الفيديو كليب نجمة الإستعراض الفنانة فيفى عبده التى شاركت فى تصويره وقدمت فاصلا من الرقص بمصاحبة مجموعة من الموديلز.





ومن المتوقع أن يحقق الكليب ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي، نظرًا لتألق رامي القوي في أدائه الغنائى, بالإضافة إلى خفة دم الفنانة فيفى عبده وتألقها فى تقديم دورها فى الكليب.





هذا إلى جانب اختيار كلمات الأغنية وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها التى قدمها المخرج المبدع فادى حداد ودارت فى إطار استعراضى.





"ياسكاكر السكر" من كلمات خالد فرناس، وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق، وتم التصوير فى بيروت، واستغرق يومان وهى من إنتاج شركتى "عالم الفن" و"مزيكا" فى أول تعاون بين النجم رامى عياش والمنتج الكبير محسن جابر.



