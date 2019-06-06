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الزمالك يقرر عودة إسلام جمال ومصطفى محمد

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:26 م
الزمالك يقرر عودة إسلام جمال ومصطفى محمد
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هاني عصام
 
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قرر مسؤولو نادي الزمالك عودة إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، الذي تم إعارته خلال الموسم الحالي إلى فريق طلائع الجيش، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها.


وكان اللاعب تم إبلاغه بعودته من جديد إلى صفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته مع الفريق العسكري، وتم الاتفاق معه على تمديد عقده لمدة موسم إضافي، خاصة أنه يتبقى في عقده عام واحد فقط.


واستقر مسؤولو الزمالك مؤخراً على لاعبان فقط من قائمة المعارين، لإعادتهما إلى صفوف النادي الأبيض مرة أخرى، هما إسلام جمال، والمهاجم الشاب مصطفى محمد الذي تمت إعارته إلى صفوف الجيش أيضاً في الموسم الجاري.

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