فيلم "بهارات" لـ سلمان خان يحقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه

أعلن رسميا البوكس اوفيس الهندي ان فيلم بهارات لسلطان بوليوود سلمان خان حقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه بالأمس تصل ل ٤٥ كرور، رغم ان الفيلم ليس من نوعية الاثارة والاكشن والخطة المعتادة للأفلام الهندية الجماهيرية.





انه درامي اكثر منه حركي ورومانسي وقد استحوذت قصة الحب التي بيه وبين كاترينا كيف في أحداث الفيلم على إعجاب الكثير من جمهور بوليوود في الدول الاوروبية والخليجية التي تم فيها عرض الفيلم، كما وصل تقييم الفيلم إلى ٩ من ١٠ على موقع IMDP العالمي وفي الصور بعض من مظاهر.



