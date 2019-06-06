فيلم "بهارات" لـ سلمان خان يحقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:24 م
الفجر الفني
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أعلن رسميا البوكس اوفيس الهندي ان فيلم بهارات لسلطان بوليوود سلمان خان حقق أعلى إيراد في أول أيام عرضه بالأمس تصل ل ٤٥ كرور، رغم ان الفيلم ليس من نوعية الاثارة والاكشن والخطة المعتادة للأفلام الهندية الجماهيرية.
انه درامي اكثر منه حركي ورومانسي وقد استحوذت قصة الحب التي بيه وبين كاترينا كيف في أحداث الفيلم على إعجاب الكثير من جمهور بوليوود في الدول الاوروبية والخليجية التي تم فيها عرض الفيلم، كما وصل تقييم الفيلم إلى ٩ من ١٠ على موقع IMDP العالمي وفي الصور بعض من مظاهر.
يذكر ان سلمان خان غرد اليوم على تويتر يقول : "شكر كبير لكونكم أعطيتوني افتتاحية كبيرة، وما جعلني الاسعد والآخر فخرا وقوفكم احتراما في مشهد النشيد الوطني، لا يمكن أن يكون هناك احتراما لبلدنا اكثر من ذلك.. تحيا الهند احتفالات الجمهور الهندي بنجاح الفيلم أمام دور العرض".
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