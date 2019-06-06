"التخطيط": نستعد لإتاحة البيانات المرورية إلكترونياً في أقل وقت ممكن

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تعاون الوزارة مع جميع الجهات المعنية بمنظومة المرور فى مصر؛ لتطوير نظم الخدمات الحكومية التي تقدمها نيابات المرور، وإتاحتها إلكترونياً، مع تقديمها للمواطنين في أقل وقت ممكن.





وأضافت الوزارة أن الاهتمام بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين يمثل مساحة واسعة من خطط، وبرامج الإصلاح الاقتصادى والإداري، كما يرتبط بفرص تحسين جودة الخدمة الحكومية، وتبسيط الإجراءات لتحسين بيئة الوصول إلى الخدمة المطلوبة، والاستفادة من الموارد المتاحة بطرق تتسم بالشفافية.





جاء ذللك في تقرير أصدرته الوزارة يرصد نتائج التعاون المشترك بينها وبين هيئة النيابة العامة، في مجال ميكنة خدمات نيابات المرور المقدمة للمواطنين.





وأشارت الوزارة إلى أنها عملت على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين خلال الفترة الماضية، بهدف إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، من خلال إعادة دورات عمل جميع الخدمات الحكومية فى كل مراحلها المختلفة وتوفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة.





ومن جانبها أعلنت عادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إشادة المواطنين المترددين على نيابات المرور البالغ عددها 238 نيابة كلية وجزئية، بمنظومة خدمات نيابات المرور المعلوماتية التى نفذتها الوزارة، المتاحة على مستوى نيابات الجمهورية.





وتابعت لبيب: "أن الخدمات التي تقدمها نيابات المرور تشمل الاستعلام عن المخالفات، التظلمات، السداد، شهادة براءة الذمة".





يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أطلقت بالتنسيق مع النيابة العامة، حزمة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية، المتعلقة بتراخيص تسيير المركبات وقيادة المركبات.





وتشمل الخدمات: "الاستعلام عن المخالفات المرورية، تقديم طلبات التظلم ومتابعتها، السداد بوسائل متعددة، شهادة براءة الذمة، والتوصيل لأى عنوان من خلال البريد المصرى مع متابعة موقف التوصيل؛ لتقليل الكثافات داخل نيابات المرور، وتفريغها من المواطنين عبر تقديم الخدمة بأكثر من وسيلة متاحة وآمنة".