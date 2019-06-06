اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة

‫اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من إبرام التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة خلال الأيام القليلة المقبلة.‬









‫ووفقا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن مانشستر يونايتد سيعلن ضم فرنانديز بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية، والتي وصلت فيه البرتغال للنهائي بعد الفوز على سويسرا أمس بنتيجة ٣-١.‬









‫وأضافت الصحيفة بأن اللاعب سيكلف خزينة النادي الإنجليزي ما بين 62 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.‬



