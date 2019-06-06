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اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:22 م
اليونايتد يقترب من ضم نجم سبورتينج لشبونة
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علي نبوي
 
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‫اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من إبرام التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة خلال الأيام القليلة المقبلة.‬


‫ووفقا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن مانشستر يونايتد سيعلن ضم فرنانديز بعد نهاية دوري الأمم الأوروبية، والتي وصلت فيه البرتغال للنهائي بعد الفوز على سويسرا أمس بنتيجة ٣-١.‬


‫وأضافت الصحيفة بأن اللاعب سيكلف خزينة النادي الإنجليزي ما بين 62 مليون جنيه إسترليني إلى 72 مليون جنيه إسترليني.‬

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