خبير لوائح يوضح مصير أحمد أحمد بعد القبض عليه في فرنسا

أفادت تقارير صحفية، اليوم عن إلقاء القبض علي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أثناء تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس صباح اليوم الخميس، خلال حضور إجتماعات الاتحاد الإفريقي على هامش كونجرس الفيفا.









وقال الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري :" إجراء التوقيف لرئيس الكاف شئ طبيعي في أوروبا في حالتي وجود شكوي أو بلاغ ضد أي شخص.









وتابع قائلاً :" سيتوقف موضوع أحمد أحمد على الاتهام المقدم ضده.









وأشارت صحيفة" جون أفريك الفرنسية" إن القوات الفرنسية قد ألقت القبض على احمد احمد بسبب إتهامه في قضايا فساد.



