الفيفا يصدر بيان للرد على احتجازأحمد أحمد رئيس الـ"كاف" بفرنسا

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على القبض منذ قليل على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في باريس .









واكد الاتحاد الدولي "فيفا" في بيانه منذ قليل على أن أحمد أحمد خضع للاستجواب من السلطات الفرنسية للاستماع إلى أقواله فى البلاغات المقدمة ضده.







