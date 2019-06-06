ضبط شخص لاشتراكه في سرقة " تاكسي" من قائده بالغربية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع أخر فى سرقة سيارة أجرة " تاكسي" من قائدها بالاكراه، بعد استدراجه من ميدان رمسيس بالقاهرة، إلى أحد الطرق بمركز زفتى.



تبدأ أحداث الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين ( سائق - سنة 37 ) مقيم بدائرة المركز، بأنه حال قيادته سيارته الأجرة (تاكسى) بميدان رمسيس بالقاهرة، استوقفه شخصان، وطلبا توصيلهما لقرية ميت الحارون دائرة المركز، وبطريق قرية الغريب تعديا عليه بأسلحة بيضاء، وإستوليا على السيارة وهربا.



وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الوقعة ( طالبين جامعيين – 22 سنة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بحوزته السيارة المستولى عليها حال تواجده بمدينة زفتى لعرضها للبيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر وجارى تكثيف الجهود لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.