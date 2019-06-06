ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط شخص لاشتراكه في سرقة " تاكسي" من قائده بالغربية

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:16 م
ضبط شخص لاشتراكه في سرقة تاكسي من قائده بالغربية
المتهم
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع أخر فى سرقة سيارة أجرة " تاكسي" من قائدها بالاكراه، بعد استدراجه من ميدان رمسيس بالقاهرة، إلى أحد الطرق بمركز زفتى.

تبدأ أحداث الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من أحد المواطنين ( سائق - سنة 37 ) مقيم بدائرة المركز، بأنه حال قيادته سيارته الأجرة (تاكسى) بميدان رمسيس بالقاهرة، استوقفه شخصان، وطلبا توصيلهما لقرية ميت الحارون دائرة المركز، وبطريق قرية الغريب تعديا عليه بأسلحة بيضاء، وإستوليا على السيارة وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الوقعة ( طالبين جامعيين – 22 سنة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما بحوزته السيارة المستولى عليها حال تواجده بمدينة زفتى لعرضها للبيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر وجارى تكثيف الجهود لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة لتجرى شئونها.
Advertisements
المزيد عن: مصر سرقة اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية
هولندا
-
x
20:45
-
إنجلترا
مباريات دولية ودية
البرازيل - أساسي
2
x
02:30
0
قطر - أساسي