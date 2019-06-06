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همسة للآداب والفنون يكرم الراحل محمد نجم في دورته السابعة

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:14 م
همسة للآداب والفنون يكرم الراحل محمد نجم في دورته السابعة
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الفجر الفني
 
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يكرم مهرجان همسة فى دورته السابعة والمقامة فى الرابع من سبتمبر هذا العام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا فنان الكوميديا الراحل محمد نجم الذى وافته المية أول ايام عيد الفطر المبارك .

وقد صرح الإعلامى فتحى الحصرى رئيس همسة للآداب والفنون ان تكريم الفنان محمد نجم كان مقررا قبل ان يداهمه المرض ولكن يد القدر كانت اسرع ولذا سيكون تكريمه قائما لما قدم للكوميديا ورسم البهجة على شفاه الناس فترت طويلة .

يذكر ان مهرجان همسة للآداب والفنون في دورته السابعة يحمل اسم الفنان القدير محمود ياسين ، و المقرر اقامته الرابع من شهر سبتمبر القادم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

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