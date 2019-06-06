محمد بن زايد وحكام الإمارات يحضرون زفاف أنجال حاكم دبي

تحتفل دولة الإمارات اليوم الخميس، بحفل زفاف أنجال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي سينطلق في مركز دبي التجاري.





ووفقاً لحساب المكتب الإعلامي الرسمي لحكومة دبي على تويتر، حضر الاحتفال الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.





واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جموع المهنئين بمناسبة حفل زفاف أنجاله الشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد.