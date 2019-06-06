ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي

شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة خلال شهر ماي 2019، مقارنة بشهر أفريل حيث كانت هذه النسبة في حدود 0.8 بالمائة، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس، إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية عموما بنسبة 0.9 بالمائة والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.8 بالمائة وبنفس النسبة بخصوص المواد والخدمات الأخرى (0.8 بالمائة)، مقابل 0.5 بالمائة في ما يتعلق بالملابس والأحذية.

وتشير أرقام المعهد الوطني للإحصاء، إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع بداية شهر رمضان، بـ0.9 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الغلال الطازجة بـ0.4 بالمائة والخضر الطازجة بـ3.5 بالمائة، وسجلت أسعار البيض والأسماك الطازجة كذلك ارتفاعا بـ1.9 بالمائة، في حين تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 1.7 بالمائة.

وسجل مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن المعهد المذكور أيضا، ارتفاعا في أسعار الملابس والأحذية، خلال شهر ماي الفارط وذلك بنسبة 0.5 بالمائة، نظرا لارتباطها باقتراب عيد الفطر وما تشهده هذه المناسبة من إقبال المستهلكين على شراء الألبسة والأحذية.

أما بالنسبة للأثاث والتجهيزات المنزلية، فقد شهدت أسعارها كذلك ارتفاعا بـ0.8 بالمائة في شهر ماي المنقضي، خاصة على إثر ارتفاع أسعار التجهيزات الكهربائية المنزلية بـ1.0 بالمائة، فضلا عن ارتفاع أسعار خدمات الصيانة المنزلية بـ0.7 بالمائة.