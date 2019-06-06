محمد الغول الرئيس الأسبق ونائب الرئيس الحالي لاتحاد تطاوين في ذمة الله
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:09 م
محمد وليد الجموسي
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- توفي فجر اليوم الخميس محمد الغول الرئيس الأسبق ونائب الرئيس الحالي للاتحاد الرياضي بتطاوين اثر نوبة قلبية .
ويعتبر الفقيد من ابرز وجوه العائلة الرياضية في الجهة فهو من قاد اول جمعية رياضية في الولاية الى الرابطة المحترفة الاولى اذ ترأس هيئة الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ سنة 2011 عندما كان في الرابطة الجهوية الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى عام 2017
وسيوارى جثمان الفقيد الثرى صباح يوم غد الجمعة في مقبرة قرية تلالت .
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