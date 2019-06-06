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لطلاب القسم العلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:59 م
لطلاب القسم العلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019
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ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب القسم العلمي، حيث من المفترض أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية غدا السبت في أول يوم من أيام ماراثون الثانوية العامة، وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 لطلاب العلمي بعد اعتماده من وزارة التعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، ملايين الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية، تزامنا مع بدء توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 غدا السبت إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة في يوم 8 يونيو القادم لشعبتي العلمي والادبي.


يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 من خلال السطور القادمة.
ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي للشعبتين العلمي والادبي، وذلك بعد أن قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماده رسميا خلال الفترة الماضية، كما تم نشر جدول امتحان الثانوية في عد من الجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية الكبرى الشهيرة ليعرف الطلاب موعد انطلاق الامتحانات.

1-     السبت 8 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
2-     الاثنين 10 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء.
3-    الأربعاء 12 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
4-    السبت 15 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
5-    الاثنين 17 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
6-    الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.
7-     السبت 22 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ.
8-    الاثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
9-    الأربعاء 26 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم.
10-  السبت 29 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
11-    الاثنين 1 يوليو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
12-   الأربعاء 3 يوليو يختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".
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