لطلاب القسم العلمي.. جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019

ننشر لكم جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب القسم العلمي، حيث من المفترض أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية غدا السبت في أول يوم من أيام ماراثون الثانوية العامة، وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 لطلاب العلمي بعد اعتماده من وزارة التعليم





جدول امتحانات الثانوية العامة 2019، ملايين الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الثانوية العامة في مختلف محافظات الجمهورية، تزامنا مع بدء توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2019 غدا السبت إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة في يوم 8 يونيو القادم لشعبتي العلمي والادبي.









يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 من خلال السطور القادمة.

ومن خلال السطور القادمة سنضع بين أيديكم جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 النهائي للشعبتين العلمي والادبي، وذلك بعد أن قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم باعتماده رسميا خلال الفترة الماضية، كما تم نشر جدول امتحان الثانوية في عد من الجرائد الرسمية والمواقع الإلكترونية الكبرى الشهيرة ليعرف الطلاب موعد انطلاق الامتحانات.



