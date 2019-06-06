برشلونة يرفض ميسي الجديد

تجاهل مسئولو نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع الياباني تيكفوسا كوبو المعروف باسم "ميسي الجديد" خلال الفترة الحالية بسبب المطالب المادية.









افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة رفض فكرة التعاقد مع تيكفوسا كوبو خلال الفترة الحالية بعدما طلب اللاعب عقداً لمدة 5 مواسم وحصوله على مليون يورو في الموسم بجانب تفعيل عقد جديد بداية من الموسم التالي يضمن له المشاركة مع الفريق الأول.









واشارت الصحيفة إلى أن وكلاء اللاعب كانوا سبباً في ابعاد برشلونة عن التعاقد معه بسبب المطالب خاصة في ظل ارتباطه بأكثر من ناد أوروبي.









واكدت الصحيفة على أن اللاعب يصر دائماً على العودة لبرشلونة بعد أن خاض 4 مواسم مع الفريق قبل العودة لليابان بسبب عقوبات الفيفا على البرسا.









الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان طلب التعاقد مع اللاعب من قبل ويبدو أن النادي الفرنسي سيقدم عرضاً مغرياً لإقناعه بهذه الفكرة.