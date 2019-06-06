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عصابة تختطف طفلا وتطلب فدية لإطلاق سراحه ببنزرت

الخميس 06/يونيو/2019 - 03:04 م
عصابة تختطف طفلا وتطلب فدية لإطلاق سراحه ببنزرت
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محمد وليد الجموسي
 
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جدت مساء أمس الاربعاء حادثة أليمة متمثلة في اقدام عصابة متكونة من شخصين اتضح فيما بعد كونهما من ذوي السوابق العدلية حسب سجلهم العدلي على خطف طفل يبلغ من العمل 16 سنة تقريبا  بمنطقة حفر المهر بمدينة بنزرت ومن ثمة اتصلا بوالده وطلبا تسليمهما مبلغ 3 الاف دينار قصد اطلاق سبيله.
و قد اتصل والد الطفل المختطف من جديد باحد افراد العصابة وأوهمهم بانه أحضر المبلغ المذكور وربط معهم موعد وحددوا مكانا لتسلم الأموال.
وفي الموعد المذكور حضر الخاطف وتمكن أعوان الأمن من القبض عليه وطلبوا منه اخبارهم عن مكان تواجد الطفل والاتصال بشريكه ومطالبته باطلاق سراح الطفل حيث تم العثور على الطفل الذي كان موثوقا بحبل داخل احد المنازل.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمضنون فيه لمواصلة البحث معه ومع كل من سيسفر عنه البحث الى حين تقديمه لاحقا على انظارها لابداء الراي في شأنه مع مواصلة البحث عن الشريك الذي تحصن بالفرار بعد أن دل على مكان الطفل.
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