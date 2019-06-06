وزارة الشؤون المحلية تدعو البلديات الى تكثيف عمليات النظافة

دعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة كافة المسؤولين بالبلديات والإدارات الجهوية للبيئة الى التحلي باليقظة واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتفادي كافة الإشكاليات البيئية (حرائق ، الإلقاء العشوائي للفضلات..) بعد ارتفاع درجات الحرارة المسجلة خلال عطلة عيد الفطر، وبالنظر لمحدودية تغطية حصص الاستمرار المؤمنة من قبل الأعوان البلديين لحاجيات المواطنين.

كما طالبت الوزارة المسؤولين بالحرص على تكثيف عمليات المراقبة المستمرة على النقاط التي من شأنها أن تمثل مصدرا لهذه الإشكاليات لضمان الراحة العامة للمواطنين حسب بلاغ صادر عنها يوم امس.