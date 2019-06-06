حافظ قائد السبسي يتهم الكاف باستهداف تونس و الاستهانة بمكانتها

وصف رئيس اللجنة المركزية لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أن قرار الكاف "سياسي وفضيحة كبرى جديدة تضاف إلى سجل المكتب التنفيذي للكاف فضلا عن كونه إهانة صريحة لتونس"مضيفا انإعادة مباراة الترجي مع الوداد البيضاوي جاء "بتعلّة واهية مفادها عدم توفّر الظروف الأمنية في ملعب رادس".

كما اتهم "باستهداف تونس والإستهانة بمكانتها".

وحذر حافظ السبسي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك مما أسماها "عواقب وخيمة" لهذا القرار على صورة بلادنا وإضرار بمصالحها العليا ما لم تسارع السلطات التونسية بشكل فوري إلى التدخل بكل ثقلها لإيقاف ما وصفها بـ"المهزلة".

كما اعتبر أن قضية المباراة أصبحت "قضية دولة بامتياز ومساسا خطيرا وغير مسبوق بهيبة الدولة التونسية أمام الرأي العام الوطني والدولي، يتجاوز بكثير حتى مصلحة فريق رياضي" حسب تعبيره.