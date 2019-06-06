التيار الشعبي: عماد الدايمي أحد رموز التخريب السياسي والأخلاقي

اعتبر التيار الشعبي أن ما ارتكبه النائب عماد الدايمي في حق الشهيد شكري بلعيد من "اساءة بالغة لا تعدو أن تكون سوى حلقة من حلقات سياسة التخريب السياسي والأخلاقي الممنهج الذي كان الدايمي على الدوام أحد رموزه".

وأدان الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، عن استهجانه التام لما "يتعرض إليه الشهيد الرمز شكري بلعيد من عدوانية اثمة" مشددا على ان الشهيد شكري بلعيد سيظل فوق الخلافات والاختلافات مهما كان الوضع داخل الجبهة الشعبية أو خارجها

كما أشار إلى أن مناضلات ومناضلي التيار الشعبي لا يسمحون لأدوات الجر نحو "ربيع الدم" بمثل هذه الحملات اليائسة للنيل من شهيدنا الذي سيبقى منارة للنضال والتضحية في سبيل انتصار كل القيم الثورية والإنسانية"حسب نفس البيان.