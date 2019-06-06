مصايف الإسكندرية لـ "الفجر": نسبة إشغال الشواطئ كاملة في ثان أيام العيد



أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا قبل عيد الفطر المبارك، للتشديد على عدم نزول المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأرواح.

وأشارت الإدارة في بيان لها أن شاطئ النخيل من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، مهيبة بالمواطنين بعدم النزول نهائيا بهذا الشاطئ.



وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق، وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.





وأضاف"سعد" ل"الفجر" أن الإدارة ملتزمة بتطبيق قرار محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، بغلق شاطئ النخيل نهائيًا، نظرًا لتواجد بيارات داخل مياه الشاطئ، يسبب في الدوامات والسحب، وذلك خوفًا على حياة المصطافين.