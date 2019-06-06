مصايف الإسكندرية لـ "الفجر": نسبة إشغال الشواطئ كاملة في ثان أيام العيد
الخميس 06/يونيو/2019 - 03:00 م
دينا حسن- محمد رجب
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صرح محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسبة إشغال الشواطئ في ثاني أيام عيد الفطر المبارك قد وصلت إلى 100%، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه هناك متابعة ميدانية من المفتشين على الشواطئ والمقاهي داخل الممرات، لرصد أية مخالفات، وأن تلك المرور قد كان متواجدًا قبل أيام العيد.
وأضاف"سعد" ل"الفجر" أن الإدارة ملتزمة بتطبيق قرار محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، بغلق شاطئ النخيل نهائيًا، نظرًا لتواجد بيارات داخل مياه الشاطئ، يسبب في الدوامات والسحب، وذلك خوفًا على حياة المصطافين.
أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا قبل عيد الفطر المبارك، للتشديد على عدم نزول المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأرواح.
وأشارت الإدارة في بيان لها أن شاطئ النخيل من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، مهيبة بالمواطنين بعدم النزول نهائيا بهذا الشاطئ.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق، وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.
وأضاف"سعد" ل"الفجر" أن الإدارة ملتزمة بتطبيق قرار محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، بغلق شاطئ النخيل نهائيًا، نظرًا لتواجد بيارات داخل مياه الشاطئ، يسبب في الدوامات والسحب، وذلك خوفًا على حياة المصطافين.
أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بيانا تحذيريا قبل عيد الفطر المبارك، للتشديد على عدم نزول المواطنين بشاطئ النخيل بالعجمي، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على الأرواح.
وأشارت الإدارة في بيان لها أن شاطئ النخيل من الشواطئ التي تحمل درجة خطورة عند إرتفاع الأمواج، مهيبة بالمواطنين بعدم النزول نهائيا بهذا الشاطئ.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص محافظة الإسكندرية على حياة المواطنين وسلامتهم وعلى خلفية ما أثير في السنوات السابقة حول تعدد حالات الغرق، وتنفيذا للتعليمات المشددة الصادرة من الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة المعنية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار حوادث الغرق بشاطئ النخيل بحي العجمي.
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