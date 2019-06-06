ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019
الخميس 06/يونيو/2019 - 01:53 م
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ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن أداء امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول من امتخانات الثانوية العامة الموافق السبت 8 يونيو 2019، والتي من المقرر انتهائها يوم 3 يوليو القادم، ويبحث الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة التي ننشره لكم في السطور التالية:
وإليكم تفاصيل جدول الثانوية العامة لعام 2019 خلال السطور التالية :
1- السبت 8 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
2- الاثنين 10 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء.
3- الأربعاء 12 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
4- السبت 15 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
5- الاثنين 17 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
6- الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.
7- السبت 22 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ.
8- الاثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
9- الأربعاء 26 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم.
10- السبت 29 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
11- الاثنين 1 يوليو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
12- الأربعاء 3 يوليو يختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".
وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات
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