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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019

الخميس 06/يونيو/2019 - 01:53 م
ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2019
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ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن أداء امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية في اليوم الأول من امتخانات الثانوية العامة الموافق السبت 8 يونيو 2019، والتي من المقرر انتهائها يوم 3 يوليو القادم، ويبحث الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة التي ننشره لكم في السطور التالية:

وإليكم تفاصيل جدول الثانوية العامة لعام 2019 خلال السطور التالية :

1-    السبت 8 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
2-     الاثنين 10 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء.
3-    الأربعاء 12 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
4-    السبت 15 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا".
5-    الاثنين 17 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.
6-    الأربعاء 19 يونيو إجازة من الامتحانات.
7-     السبت 22 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الفيزياء والتاريخ.
8-    الاثنين 24 يونيو إجازة من الامتحانات.
9-    الأربعاء 26 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم.
10-  السبت 29 يونيو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
11-    الاثنين 1 يوليو يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
12-   الأربعاء 3 يوليو يختتم طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة" الجبر والهندسة الفراغية".

وبالتوفيق لجميع الطلاب والطالبات 
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