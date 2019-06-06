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أحوال الطقس لليوم الخميس

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:13 م
أحوال الطقس لليوم الخميس
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محمد وليد الجموسي
 
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يتميز الطقس اليوم الخميس بظهورغيوم جزئية بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر وتشمل محليا مناطق الجنوب. 
وتكون الرياح قوية نسبيا من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب من 40 الى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.
ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية ثم شديد الاضطراب بخليج قابس ومتموج بالشمال وتتراوح الحرارة القصوى بين 24 و 29 درجة بالمناطق الساحلية وبين 30 و 36 درجة بالمناطق الداخلية وتصل الى 40 درجة بالجنوب الغربي.
ومن المتوقع أن تتكاثف السحب غدا الجمعة تدرجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وظهور بعض السحب بأغلب الجهات وتتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
وتكون الريح جنوبية شرقية قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشمالية ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبالجنوب اما البحر فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل والحرارة في ارتفاع تترواح القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 34 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل محليا الى 42 درجة مع ظهور الشهيلي.
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