نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يرحب بقرار اعادة المباراة

نقلت وكالة المغرب العربي للانباء (ومع ) عن حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم قوله ان القرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) امس الاربعاء بإعادة مباراة إياب نهائي رابطة ابطال افريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي "ليس سوى احقاقا للحق " على حد تعبيره.

وقال الحجوي الذي رحب بقرار (الكاف) في تصريح لوكالة (ومع) " نشيد بهذا القرار الذي انصف كرة القدم المغربية من خلال نادي الودادالبيضاوي " مضيفا انه كان يتعين البحث عن الثغرات والوقوف بشكل قوي امام اللجنة التنفيذية من اجل اقناع كافة اعضائها، مشيرا الى ان قرار إعادة المباراة يعد " أفضل حل مقارنة بما حدث" يوم الجمعة الماضي خلال مباراة الاياب التي جمعت بين الوداد والترجي.

ويذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر في اجتماعه الطارىء مساء امس بباريس اعادة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي بعد منافسات كأس افريقيا للامم التي ستقام بمصر من 21 جوان الى 19 جويلية، في ملعب محايد سيتم تحديده لاحقا وذلك في سابقة تاريخية في سجل الادوار النهائية للبطولة التي تقام بنظام الذهاب والاياب على ملعبي الفريقين طرفي الدور النهائي.

ويرى مراقبون ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم سيضع نفسه امام اشكالية تحديد اهلية بعض اللاعبين للمشاركة في المباراة المقترحة خاصة وانه بعد 3 اشهر تقريبا من الان يمكن ان تعرف قائمة لاعبي الفريقين بعض التغييرات سواء من خلال انتدابات جديدة او انتقالات محتملة تحسبا للموسم الجديد علما انه بحلول موفي شهر جوان الجاري قد تعرف عقود بعض اللاعبين نهايتها او يتم فسخها من النادي او من اللاعب . اي ان احد الفريقين او كلاهما قد يجد نفسه غير قادر على التعويل على نفس التشكيلة التي لعبت مباراة اياب الدور النهائي للمسابقة في حال تسجيل حالات مغادرة.

كما ان الحفاظ على الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين حتى موعد ما بعد كاس امم افريقيا 2019 سيطرح تحديات صعبة على الاطار الفني للفريقين.

ويذكر ان مباراة اياب نهائي رابطة ابطال افريقيا، عرفت انسحاب نادي الوداد البيضاوي من المباراة بعد مطالبة الفريق المغربي بصحة هدف لم يتم احتسابه للاعب وليد الكرتي في الدقيقة ال59 بداعي وجود حالة تسلل،ولم يتسنى الرجوع الى تقنية الفيديو المساعد (فار) للتثبت من القرار التحكيمي . واعلن الحكم الغامبي باكاري غاساما انهاء المباراة التي جرت في افضل الظروف امام اكثر من 55 الف متفرج بتقدم الترجي بهدف لصفر سجله يوسف البلايلي د42 .

وعقب المباراة تم تنظيم مراسم تسليم اللقب القاري الرابع والثاني على التوالي في سجل الترجي الرياضي التونسي وتوزيع الميداليات على لاعبي الترجي المتوج في اجواء احتفالية بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة واحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وعدد اعضاء لجنة تنظيم الاتحاد الافريقي لكرة القدم .