"الأمن الدولي" يتسلم نتائج تحقيق الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان

تستعد الإمارات والسعودية والنرويج تقديم لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس نتائج تحقيق مشترك بشأن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات قبالة سواحل الإمارات الشهر الماضي.





وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال يوم 29 مايو (أيار) إن الهجمات نفذت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد".





واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو (أيار) ناقلتي نفط تجاريتين، من دون أن تؤدي لسقوط ضحايا.

ووقعت الهجمات في ساحل عمان قبالة المياه الإقليمية للإمارات من مضيق هرمز الذي يعد ممراً حيوياً عالمياً لشحن النفط والغاز.



