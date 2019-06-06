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الدورة الثالثة للمرحوم عبد الله الحجري يوم 30 جوان الجاري بمشاركة ثمانية فرق

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:10 م
الدورة الثالثة للمرحوم عبد الله الحجري يوم 30 جوان الجاري بمشاركة ثمانية فرق
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محمد وليد الجموسي
 
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 ستقام دورة المرحوم عبد الله الحجري للشبان لكرة القدم في نسختها الثالثة يوم 30 جوان الجاري بالمنزه بمشاركة 8 فرق حسب ما افاد به احمد الزحاف منسق اكاديمية شبان تونس منظمة الدورة.
وستشارك في الدورة فرق النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي والملعب التونسي والنادي البنزرتي ومستقبل المرسى واكاديمية الجامعة التونسية لكرة القدم واكاديمية شبان تونس للنادي الصفاقسي منظمة الدورة. وتشمل منافسات الدورة صنفي 2008 و2010 
واضاف نفس المصدر انه سيتم على هامش الدورة تنظيم فعاليات ثقافية وتنشيطية خلال كامل اليوم بالتعاون مع هياكل وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.
ويذكر ان الدورة تقام سنويا تكريما لروح اللاعب السابق للنادي الصفاقسي عبد الله الحجري الذي تميز اداء وسلوكا خلال مسيرته الرياضية
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