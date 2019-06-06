تونس تشارك ب3 حكام ساحة ومساعدين اثنين في نهائيات كاس امم افريقيا 2019

تم إختيار خمسة حكام تونسيين ضمن اللائحة النهائية للحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 جوان إلى غاية 19 جويلية 2019 حسب ما افدت به الجامعة التونسية لكرة القدم.

وتحتل تونس المرتبة الأولى قاريا باعتبارها البلد الوحيد الذي سيكون ممثّلا بثلاثة حكام ساحة وهم صادق السالمي ويوسف السرايري وهيثم قيراط من جملة 27 حكم ساحة ينتمون إلى 22 دولة.

كما سيكون التحكيم التونسي حاضرا بحكمين مساعدين وهما يامن الملوشي وأنور هميلة من جملة 30 حكما مساعدا من 23 دولة.

ويذكر ان حكام اللائحة الموسعة اجروا تربصا تحضيريا بمدينة الرباط المغربية في الفترة من 28 أفريل إلى 5 ماي 2018 تم إثرها تأكيد مشاركة خماسي التحكيم التونسي.

كما سيخوض الحكام تربصا جديدا ينطلق يوم 12 جوان القادم بمصر ويشتمل على إختبار بدني ودورة تدريبية في الرسكلة.