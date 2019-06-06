ليفربول يرفع عرضه لضم بديل صلاح

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن اهتمام نادي ليفربول بضم نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن نادي ليفربول يستعد لتجهيز عرض مغري لجناح ليل مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.









ويرغب نادي ليفربول في ضم بيبي بناءاً على رغبة يورجن كلوب، حيثُ أثار جناح ليل اهتمام أندية انجلترا بعد تسجيل 22 هدفًا في 39 مباراة شارك فيها هذا الموسم.









وكان مدير ليل الفرنسي كريستوفر جالتير قد أكد بالفعل أن بيبي سيغادر النادي في فترة الصيف.









ويسعى نادي ليفربول لضم بيبي ليكون بديلاً للنجم المصري محمد صلاح الذي قد يرحل هذا الصيف في ظل وجود اهتمام كبير به من ريال مدريد وبايرن ميونيخ.



