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توافد نجوم المنتخب على معسكر برج العرب

الخميس 06/يونيو/2019 - 02:05 م
توافد نجوم المنتخب على معسكر برج العرب
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محمد الصو
 
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بدأ لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالتوافد على معسكر الفراعنة والمقرر انطلاقه اليوم بأحد فنادق برج العرب بالإسكندرية.


ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مرانا وحيدا في السابعة مساء اليوم على الملعب الفرعي بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استعدادا لمواجهتي تنزانيا وغنيا، وديا يومي 13 و 16 يونيو الجاري.


ويستعد المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها القاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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