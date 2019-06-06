مفاجآت في أسباب القبض على أحمد أحمد رئيس الـ"كاف" في باريس

اعتقلت السلطات الفرنسية صباح اليوم الخميس، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في فندق بالعاصمة باريس.









ويأتي اعتقال أحمد أحمد بناء على 3 اتهامات وجهت له في الساعات الماضية من عمرو فهمي السكرتير السابق للاتحاد وذلك بناء على ما نشرته صحيفة NZZ الألمانية.









وتمثل الاتهام الأول في منح أحمد أحمد رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الوطنية، كما طلب الحصول على معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه.









أما التهمة الثالثة، فكانت بشرائه سيارتين جديدتين على حساب كاف مقابل 400 ألف دولار، واحدة منهما متواجدة في مصر أما الأخرى فمتواجدة في مسقط رأسه مدغشقر.









وتم إلقاء القبض على رئيس الاتحاد الإفريقي في تمام الساعة الثامنة والنصف في فندق بالعاصمة باريس من قبل الأجهزة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية .









الجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراراً في الساعات الماضية نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مشكلة تقنية الفيديو خلال لقاء الواداد والترجي بالمباراة النهائية.



