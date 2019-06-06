"مدينة الشروق": الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بمشروع "JANNA" و105 عمارات بـ "سكن مصر"

أعد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تقريرأ لـ100 يوم عملٍ لجهاز المدينة، منذ توليه منصبه في فبراير الماضي، لتوثيق ما تم من مجهودات فى هذه الفترة.





وجاء بالتقرير أن جهاز المدينة نفذ عدداً من المشروعات المختلفة بقطاعات الإسكان والخدمات والطرق والزراعة والكهرباء وغير ذلك من القطاعات وأصدر عدداً من القرارات المهمة في تلك القطاعات.





وأوضح الغيطى أنه فيما يتعلق بقطاع الإسكان بالمدينة: تم إنهاء أعمال تنفيذ عدد 20عمارة بمشروع (JANNA) للإسكان الفاخر بالمدينة، وكذا طرح عدد 3 عمارات أخرى بالمشروع، حيث شملت أعمال التنفيذ الموقع العام، والبدء في تنفيذ العنصر المائي، كما أنه جارِ إنهاء تنفيذ الأعمال لعدد 105 عمارات ( 2520 وحدة سكنية ) بمشروع سكن مصر بالمدينة، بنسب إنجازٍ متقدمة، كما أنه جارِ طرح عدد 9 عمارات أخرى بالمشروع، وكذا طرح أعمال التطوير لــ900 وحدة بمشروع الإسكان القومي.





وفيما يتعلق بقطاع الخدمات بالمدينة، جاء بالتقرير، أنه تم إنهاء تنفيذ مدرسة بطاقة استيعابية 42 فصلاً بمنطقة إسكان المستقبل بالمدينة، وكذا مدرسة أخرى بالإسكان العائلي 2 بطاقة اسيتيعابية 33 فصلاً، و جارِ البدء بإجراءات التسليم، وكذا تنفيذ مدرسة النيل بمركز المدينة 1 بسعة 56 فصلاً، وتم الانتهاء من مبنى الحضانة بتاريخ 30/5/2019، تمهيداً لافتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم، كما أنه جارِ أخذ الموافقة لطرح تنفيذ عدد 3 مدارس أخرى، و 4 حضانات لتخفيف الكثافة العددية بالفصول، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال عدد 2 سوق تجارية بالمنطقتين الثانية والتاسعة عمارات، و جارِ البدء بإجراءات التسليم، وكذا إنهاء تنفيذ عدد 3 أسواق تجارية بالمنطقة: الأولى والثالثة والخامسة عمارات بالمدينة، وجار طرح أعمال تنفيذ سوق تجارية بعدد 14 محلا بمشروع سكن مصر بالمدينة، وجار العرض على مسئولى هيئة المجتمعات لطرح عدد 26 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وبأنشطة خدمية متنوعة.





و فيما يتعلق بقطاع الطرق بالمدينة، أكد رئيس جهاز المدينة خلال التقرير، أنه تم التركيز على أعمال الطرق، والتطوير داخل أماكن محددة، بدلاً من العمل بكامل المشروع، على أن يتم تنفيذ باقى أعمال التطوير طبقاً للخطة المعتمدة لتطوير، والتي نتج عنها إنهاء أعمال التطوير للطرق، وتنسيق الموقع بالحي الرابع غرب المجاورات 1 ، 2، و كذا تطوير الطرق بالحي الأول شرق المجاورات 1 ، 2، و بالحي الثاني شرق المجاورات 1، 3، وبالحي الثالث شرق المجاورات ( 1 – 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11)، كما تم إنهاء أعمال التطوير للطرق وتنسيق الموقع بالمنطقة السابعة عمارات، وبالمنطقة الثامنة عمارات بالمجاورات 1، 2، وبالمنطقة التاسعة عمارات بنسبة 90%، وكذا إنهاء أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة بالإسكان العائلي بحي الجولف.

وبالنسبة لأعمال الميادين، أفاد التقرير: تم تنفيذ أعمال تجميلِ للعديد من الميادين الرئيسية بالمدينة، ومن أهمها إنشاء نافورة استعراضية بميدان النهضة، وكذا تجهيز مسار للدراجات بالطريق الأوسط بالمدينة، وتخصيص أماكن عبور مشاه للمعاقين، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ مطالع الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة بجوار محطات انتظار الركاب بطريق الشباب بالمدينة، مع مراعاة تطبيق شروط السلامة المرورية بالمحاور الرئيسية، وكذا أعمال دهانات خطوط فصل الحارات المرورية، والعلامات التحذيرية للمطبات بالطريق الغربي، والطريق الأوسط، وذلك للحفاظ على رواد الطريق، وتطبيقاً لشروط السلامة المرورية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ألأعمال الإضافية للإنارة بكشافات الليد التحذيرية باللون الأحمر على أعمدة الإنارة قبل المطبات بطريق الشباب، مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم بدء الأعمال المساحية لطريق أحمد عرابي، وجار طرح تنفيذ أعمال عدة طرق بمشروع سكن مصر بالمدينة، وكذا الطريق الموازي للقطار المكهرب.





وأكد رئيس جهاز المدينة، خلال التقرير، على أنه فيما يخص قطاع الكهرباء، فقد تم رفع كفاءة الإنارة بالحي الثاني بغرب المدينة، وكذا استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وأعمال الإنارة بالحي الرابع بالمجاورة 1 ، 2 ، واستكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وأعمال الإنارة بالمنطقة الخامسة و السادسة عمارات بالمدينة، كما تم استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، وأعمال الإنارة بالمنطقة السابعة والثامنة عمارات، وكذا استكمال وتأهيل شبكات الجهد المتوسط ، والمنخفض بالإسكان العائلي بالمجاورات 3 ، 4، كما أنه جارِ طرح شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بمشروع سكن مصر، وجار طرح شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث غرب، وجار طرح شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بالترفيهية الشمالية.





وبالنسبة لقطاع المرافق، جاء بالتقرير، أنه جارِ تنفيذ خط طرد مياه بطول 1200 مم بنسبة تنفيذ متقدمة، كخط بديل لخط الطرد القائم تلافياً لخروج المحطة من الخدمة، والمتوقع الانتهاء منه في 31/9/2019، وكذا رفع كفاءة رافع الصرف الصحي 3 بغرب المدينة، والمتوقع الانتهاء منه في 31/10/2019، كما تم البدء في إجراءات طرح الأعمال الاستشارية، للاتزان الهيدروليكي بالمدينة، وجارِ طرح أعمال المرافق لقطع الأراضي السكنية المستحدثة بالمدبنة، كما يجري تنفيذ حنفيات الحريق بالحي الثاني بغرب المدينة، والمنطقة التاسعة عمارات.





وأشار الغيطي، خلال التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع التنمية بالمدينة، فقد تم استصدار عدد 42 قرار غلق و تشميع، ورفع العدادات، و قد تم تنفيذ 23 قرارا منها، و جارِ استكمال باقي القرارات فى الفترة القادمة، كما تم السير فى إجراءات إعادة تراخيص أوتوبيسات النقل الداخلي بالمدينة، للحصول على موافقة الادارة العامة للمرور بتغيير التراخيص لتكون على مستوى النقل الخارجي، كما تم التواصل مع المستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية بالمدينة، وقد تقدم عدد 16 مستثمرا بطلبات للاستثمار بالمدينة، وجار بحثها باللجان المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا مخاطبة الهيئة لتوفير قطعة أرض لبناء مستشفى لعلاج مرضى السرطان بالمجان، وتمت الموافقة على إنشاء المستشفى، وكذا تم تخصيص قطعة ألأرض رقم 53 بمركز خدمات المدينة 2، لإنشاء مدرسة للمتفوقين بمساحة 10505 م2، كما تم إنشاء منافذ بيع اليوم الواحد لخدمة المدينة بعدد 28 منفذاً، بالإضافة إلى 30 منفذاً كعرض سطحي، وتمت السيطرة ومنع مرور مركبات" التوكتوك" بشوارع المدينة، وعمل حملات نهارية وليلية لإزالة المخالفات والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وكذلك عمل حملات لمنع ظاهرة النباشين بالمدينة، حيث تم التحفظ على عدد من"التروسيكلات" وعربات "الروبابيكيا"، وجار شن حملات في كافة أنحاء المدينة، للقضاء على ظاهرة النباشين، وكذا تم استصدار قرارٍ بقطع المياه ورفع العدادات عن الوحدات المخالفة بعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة، وإلزام المالك بإعادة الشىء لأصله، وتمت دعوة السكان لعمل ماراثون وإعداد حملة لتجميل المدينة بعد العيد.





وأشار رئيس الجهاز، خلال التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الزراعة: تم زراعة و تشجير الحي الأول بشرق المدينة، بمعدل 25000م2 ، من النجيلة الجاهزة، وتركيب شبكات للري، وكذا زراعة وتشجير المجاورة 2 ، 3 ، بمعدل 8000م2، من النجيلة الجاهزة، وتجهيز شبكات الري اللازمة لذلك، وكذا تنفيذ أعمال تجميل الطريق الغربي، ومداخل جهاز المدينة من جهة الطريق الغربي، كما تم زراعة زهور ونخيل "بريتشارديا" بعدد 60 حوضا، اهداءً من عدد من المستثمرين بالمدينة، وكذا تنفيذ أعمال تجميل الطريق الأوسط من ناحية مدخل السويس 2 ، حيث تم زراعة نخيل"بريتشارديا" بعدد 30 نخلة، بالإضافة إلى إقامة معرض للزهور بالقرب من شارع شباب الشروق، بمشاركة أكثر من 15 مشتلاً من مشاتل المدينة، وكذا زراعة وتشجير ميادين المنطقة السابعة عمارات، بمساحة 25000م2، من النجيلة الجاهزة، وتم توصيل المياه المعالجة لري تلك المزروعات، كما تم زراعة وتشجير منطقة الإسكان العائلي بمساحة 24000م2 ، من النجيلة الجاهزة، وتم توصيل المياه المعالجة من الصرف الصحي لري تلك المسطحات، وكذا تنفيذ أعمال تطوير وتنسيق المواقع بالمجاورات أ2 ، ب2، حيث تم زراعة مسطحات خضراء لعدد 69 مربعا سكنيا، و قد تم تنفيذ الأعمال من قبل عدد 10 شركات، وتطوير وإكثار شتلات الزهور بمشتل جهاز المدينة، بعدد 60 ألف شتلة زهور و شجيرات، كما أنه جار طرح أعمال الزراعة، والتشجير وتركيب شبكة الرى بمشروع سكن مصر، و طريق الحرية، وكذا مناطق(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) عمارات، والحى الثالث شرق المجاورات (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)، كما تم طرح صيانة وتطوير المسطحات الخضراء بإسكان الشباب، و المستقبل ،والمداخل وبعض المحاور الرئيسية والجزر.





وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أفاد التقرير، بأنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات التى تحفظ حق الدولة، حيث تم استصدار عدد 17 قراراً بسحب لقطع أراضي بالمدينة، بسبب عدم تنفيذ النشاط المخصص لها، كما تم استصدار عدد 64 قراراً بالسحب لقطع أرضى بسبب عدم سداد الأقساط المحددة لها، وكذا استصدار عدد 31 قراراً لسحب الوحدات سكنية بسبب عدم سداد الاقساط، ومخاطبة السلطة المختصة لتفعيل اجراءات الحجز الإداري، كما تم استحداث لعدد 78 قطعة أرض أكثر تميزاً و طرحها للبيع، وكذا مخاطبة السلطة المختصة لجدولة الأقساط للمستثمرين الجادين خلال مدة الأقساط، والذي أدى إلى زيادة حصيلة المتأخرات، وكذا الطرح مقابل الانتفاع للحدائق المصرح بها طبقاً لموافقة السلطات المختصة، واتخاذ الاجراءات اللازمة في المساحة المضافة للمدينة طبقا للقرار الجمهوري رقم 636، وتم دراسة عدد 53 ملف من خلال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنه 2017، خلال الفترة من 25/2/2019 وحتي 20/5/2019 من إجمالي عدد 285 ملف، تمت دراستهم، وتم تفريغ عدد 40 ملف تمهيداً لعرضهم علي اللجنة، وكذا المتابعة المستمرة مع السلطة المختصة، لعرض آليات التعامل الخاصة بالتقنين علي مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لتفعيل القرار الجمهوري رقم 636 لسنه 2017.



