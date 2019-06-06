محمد إمام يوجه رسالة لكريم محمود عبد العزيز

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة تجمعه بكريم محمود عبد العزيز، والذي شاركه في بطولة مسلسل هوجان وحققا معًا نجاح كبير.





وغرد محمد إمام قائلًا: "أنا اكتر واحد كان نفسي أشوف الزعيم والساحر مع بعض في عمل .. بس أظن مفيش أحلى من كدة الناس أتخضوا ان احنا هنمثل مع بعض واتخضوا أكتر لما شافوا تمثيلنا مع بعض .. أخويا اللي مكسر الدنيا واللي شال مسلسل هوجان على كتفه كريم محمود عبد العزيز".





وكان النجم محمد إمام وجه، الشكر إلى جمهوره الذي تابع مسلسل هوجان خلال شهر رمضان المبارك؛ قائلا: «من أول رمضان وانتوا الحمدلله بتشكروا في هوجان .. دلوقتي انا اللي عاوز أشكركم .. على كلامكم وحبكم وتفاعلكم بالمسلسل .. بجد حسستوني ان هوجان قريبكم او واحد من العيلة".





وتابع إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: « خفتوا عليه لما لعبوا بيه .. صعب عليكم لما أكل من الزبالة .. فرحتوله لما استلم شغل جديد .. احترتوله يحب وردة ولا نور .. قلقتوا عليه لما ضربوه بالنار .. زعلتوا منه اوي لما انحرف .. شجعتوه ينتقم من اللي يتموه .. اطمنتوا لما شال ابنه .. اتبسطوا لما لقى خالته .. عيطوا لما لقى أبوه".





واستطرد إمام: «علشان لما اقولكم انتوا مش معجبين .. انتوا أهلي وإخواتي تبقوا تصدقوني .. ادعولي اقدر اقدم لكم حاجات عظيمة زيكم".





ووجه إمام الشكر لكافة العاملين بمسلسل هوجان مرددًا: «عاوز أشكر كل طاقم فريق العمل اللي شاركني رحلة هوجان .. فنانين وفنيين وعمال ومساعدين.. مشوار طويل مليان تعب ومجهود وضحك وقلق وحب .. شكرًا على الأيام الجميلة دي .. النجاح ده بتاعكم انتم .. عمري ما حنساكم".



