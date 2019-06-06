تعرف على رسالة رنا سماحة لـ محمد صلاح

قالت رنا سماحة تعليقا على تغريدة محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، التي عبر من خلالها عن غضبه من محاصرة منزله وعدم تمكنه من المشاركة في صلاة العيد، إن ما حدث ضريبة للنجاح.





وغردت رنا سماحة عبر حسابها على تويتر قائلة: "المسؤوليه كبيره يابو صلاح ومش سهله انت بقيت قدوه وحلم كل مصري وبقيت أثر من آثار البلد دي وللأسف كل ده ليه ضريبة ومش ضريبة صغيره وكلنا عارفين قد ايه ده صعب خد نفس عميق وطول بالك على قد ما تقدر ربنا يقويك ويحميك ويحفظك".





كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، أعلنت حالة من الاستنفار الأمني، في قرية نجريج لتأمين النجم العالمي محمد صلاح خلال ذهابه لأداء صلاة عيد الفطر، ولكنه لم يتمكن من الخروج بسبب زحام مُعجبيه ومُحبيه الذين حضروا من مدن ومحافظات الجمهورية.





وشهدت ساحة الخلاء بقرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية صباح اليوم توافد "ماجي" زوجه محمد صلاح مومو الكرة المصرية ونجلتهما "مكة" لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



