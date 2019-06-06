بـ"عربية خالته".. القبض على سائق بحوزته 22 تذكرة هيروين بأكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في القبض على تاجر مخدرات وبحوزته 22 تذكرة هيروين، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئیس قطاع أكتوبر، بانه أثناء مرور القول الأمني برئاسة ضباط إدارة تأمين أكتوبر والقوة المرافقة بمنطقة زويل طريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تمكنوا من ضبط محمد.ع.أ، 25 سنة، سائق حال إستقلاله سيارة هيوندا النترا بدون رخصه تسيير أو قيادة وبسؤاله قرر أن السيارة ملك شقيقة والدته وتدعى زينب. ح.ع، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على ( 22 تذكرة هيروين، مبلغ مالي 1100 جنيه، هاتف محمول ).



وبمواجهته اعتراف خلال التحقيقات امام العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

