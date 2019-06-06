أسعار الذهب المحلي تواصل الارتفاع خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر المبارك.. وعيار 21 بـ 624 جنيهًا
الخميس 06/يونيو/2019 - 01:48 م
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الذهب المحلي الارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتصعد بنحو جنيهان، ليسجل عيار 18 اليوم سعر 535 جنيهًا للجرام.
وسجل الذهب عيار 21 سعر 624 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 713 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 4976 جنيها.
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