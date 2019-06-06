رياح وأمطار .. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





كما أعلن خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.









وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 23 36





شبين الكوم 24 36





طنطا 23 34





دمنهور 23 31





الإسكندرية 23 30





بلطيم 23 31





مطروح 22 26





السلوم 20 26





سيوة 23 35





بورسعيد 24 28





دمياط 24 28





الزقازيق 22 35





الإسماعيلية 23 36





السويس 23 36





العريش 23 30





رفح 24 29





رأس سدر 25 36





نخل 18 35





نويبع 27 40





طابا 26 38





كاترين 17 32





الطور 21 34





شرم الشيخ 30 40





الغردقة 29 41





مرسى علم 25 38





الفيوم 25 37





بني سويف 25 37





المنيا 24 39





أسيوط 25 40





سوهاج 26 41





قنا 27 43





الأقصر 30 45





أسوان 31 46





أبوسمبل 31 45





الوادى الجديد 28 45





شلاتين 28 39





أبو رماد 29 38





حلايب 30 37



