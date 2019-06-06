محافظ أسيوط ينعى شهيد حادث العريش الإرهابي

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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط الشهيد، البطل المجند ابانوب ناجح مرزق عطية ابن قرية بنى قرة التابعة لمركز القوصية والذي استشهد أمس فى الحادث الارهابى الذى إستهدف كمين للشرطة على الطريق الدائري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء واسفر عن استشهاد واصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة.



وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – خالص التعازى لاسرة الشهيد واسر شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا ضحية الحادث الارهابى داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهم اهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين وان يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.



وأصدر المحافظ تعليماته بتقديم كافة الدعم والمساعدة لاسرة الشهيد كما اناب السكرتير المساعد للمحافظة لحضور الجنازة العسكرية للشهيد البطل ابانوب والذى وصل صباح اليوم بطائرة عسكرية الى مطار اسيوط وتم نقله لمسقط رأسه بقرية بنى قرة بمركز القوصية ليدفن بمقابر العائلة.