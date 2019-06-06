رئيسة جمصة تستقبل رواد المدينة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالشيكولاتة

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك،



وتابعت أعمال المداخل الرئيسية بالمدينة للاطمئنان على مدى حسن سير العمل بها، ومتابعة أعمال الكارتة وحثت القائمين على العمل بحسن استقبال الرواد والتطلف بمعاملتهم كونهم ضيوف المدينة.



وقالت إن العمل لا يتوقف على مدار الساعة وأنه تم الانتهاء من قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر الوسطى بشوارع المدينة وزراعة وتنظيف الطريق الدولي الساحلي والمثلث الأخضر أمام المدخل الرئيسي للمدينة وزراعة النباتات المزهرة بمختلف مناطق وشوارع جمصه إستعدادا لإستقبال عيد الفطر وموسم الصيف.



وأضافت أنه تم التأكد من جاهزية الفنادق والشقق السكنية للاقامة والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق،واكدت أن العمل لن يتوقف خلال أيام العيد وطوال الاجازة الصيفية في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها على مدار اليوم.



وأشارت رئيس مدينة جمصه إلى أنه تم تطوير ورفع مستوى الحمامات العمومية بطول الشاطئ والكورنيش وان هناك فرق عمل لمتابعة مستوى النظافة أولا بأول،كذلك أكدت على تواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.



ولفتت إلى تأكيد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار بذل كل الجهود لتلبية مطالب المواطنين من أبناء المحافظة وغيرهم من المصطافين وتوفير كل سبل الراحة والترفيه وتحقيق طموحاتهم في قضاء صيف ممتع ومريح،وأنه يتابع بنفسه أعمال التطوير الجارية في جمصه بشكل يومي.

استقبلت المهندسة سحر لطفي، رئيسة مدينة جمصة، زائري المدينةبالترحيب وقدمت لهم الشيكولاتة متمنية لهم قضاء عيد سعيد بالمصيف.