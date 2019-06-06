"الصحة" تُحذر من 6 أدوية بها خطر كامن.. تعرف عليها

وجهت وزارة الصحة والسكان، تحذيرا للمواطنين بشأن 6 أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، تم تداولها في الأسواق خلال الفترة الماضية.





وطالبت الوزارة، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.





فيما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة عددًا من المنشورات خلال الأيام الماضية للتحذير من هذه الأدوية.





وحذر المنشور رقم (20 لسنة 2019)، من المستحضر البيطري "Doxyral 20 powder"، والمدون عليه رقم التسجيل 61837، وتصنيع مصنع RAL pharma، ويتم تسويقه بمعرفة شركة مالتى ميد.





وبينت إدارة الصيدلة أن إدارة تسجيل الأدوية البيطرية، أفادت بأن المستحضر سالف الذكر غير مسجل لديها، طبقاً لقاعدة البيانات المتاحة لدى إدارة التسجيل حتى تاريخه.





فيما حذرت الوزارة من العبوات المهربة وغير المسجلة من مستحضر "zytiga 500mg tab"، والذي يستخدم لعلاج سرطان البروستاتا الخبيث.





وأوضحت إدارة الصيدلة الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة.





أما في منشورها رقم (22 لسنة 2019)، حذرت وزارة الصحة من مستحضر تجميل مغشوش يحمل اسم "worecare cream" برقم تسجيل 7935/2006، حيث تقدمت الشركة بشكوى أنها لم تقم بإنتاج هذا المستحضر من قبل.





وكما حذرت الوزارة في منشورها رقم (23 لسنة 2019) من مستحضر تجميل مغشوش تحت اسم "vividol hair oil" برقم تسجيل 6871/2010، حيث تقدمت الشركة صاحبة المستحضر بشكوى لتداول المستحضر المغشوش بالأسواق.





وفي منشورها رقم "24 لسنة 2019"، طالبت الوزارة بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية من مستحضر "جاست ريج 200 مجم أقراص"؛ لوجود خطأ في تغليف بعض الشرائط، للتشغيلة رقم 191566، ويستخدم العقار لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.





وشددت "الصحة" على عدم تناول مستحضر "rantidol 150 mg tab"، إنتاج شركة النصر للتشغيلة رقم 103817؛ حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.





ويستخدم مستحضر رانتيدول في علاج قرحة المعدة والاثني عشر وحموضة المعدة.





ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.



