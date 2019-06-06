حارس ريال مدريد بديل بوفون في باريس سان جيرمان

فتحت إدارة نادي باريس سان جيمرمان الفرنسي مفاوضات مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد لضمه في الصيف الجاري.





ذكر موقع فوتبول إسبانيا، أن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع كيلور نافاس بعد رحيل الإيطالي بوفون عن الفريق في الساعات الماضية.





واضاف الموقع، أن نافاس قد يقبل العرض المقدم من باريس سان جيرمان للهروب من مقاعد بدلاء ريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان بالاعتماد على البلجيكي كورتوا.



