مصلحة الكيمياء تستعد لتوقيع بروتوكول مع "الجمارك" لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية

كشف تقرير مؤشرات اداء وانشطة مصلحة الكيمياء خلال الشهور الـ 5 الماضية ( يناير – مايو 2019 )، عن أن المصلحة قامت بتحليل واختبار 35 الف عينة بمعاملها المختلفة بزيادة 5 الأف عينة عن نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب انتاج 10 الاف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر بزيادة الفي لتر عن نفس الفترة من العام الماضي .





وقال المهندس مجدي فهمي رئيس مصلحة الكيمياء (التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، أن المصلحة حريصة على تطبيق أعلي معايير الجودة لكافة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المختلفة والتأكيد الدائم على تطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية الخاصة بجودة المنتجات حفاظاً علي سمعة ومكانة المنتجات المصرية وصحة وسلامة المستهلك.





واشار رئيس المصلحة إلي أنه يجري حاليا توقيع بروتوكول تعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية M.T.S لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية بأسبقية أولى في: ميناء القاهرة الجوى وقرية البضائع وميناء بور سعيد تمهيداً للاشتراك في باقى الموانئ ودمياط والعين السخنة والأدبية وسفاجا والإسكندرية الدخيلة...وغيرها كأسبقية ثانية واشتراك معامل مصلحة الكيمياء ضمن المنظومة بهذه الموانئ، لافتاً في هذا الاطار الى ان هذا البروتوكول يأتي في اطار خطة الدولة نحو التحول الى المنظومات التكنولوجية الرقمية المؤمنة من خلال مراكز لوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة كافة الإجراءات لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة الرقمية للتجارة المصرية طبقاً لمعايير منظمة التجارة ومنظمة الجمارك العالمية من خلال انشاء نظام معلومات مركزى متكامل عن البضائع.





ولفت فهمي إلي أنه تم اشتراك أكثر من 180 كيميائى وخبير من مصلحة الكيمياء في اللجان الفنية للهيئة العامة للمواصفات والجودة للاشتراك في دراسة وإقرار المواصفات القياسية للجودة بمصر لكافة السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك ومصلحة الكيمياء حيث تنفذ معامل مصلحة الكيمياء تحليل عينات رسائل المهمل والراكد المخزنة بالجمارك.





ومن ناحية أخرى أشار رئيس مصلحة الكيمياء إلى أنه سيتم خلال العطلة الصيفية للجامعات تدريب أكثر من 2500 طالب وطالبة من طلاب السنوات النهائية بكليات العلوم بالجامعات المصرية بمعامل وفروع مصلحة الكيمياء بالمحافظات المختلفة لثقل مهاراتهم في أسلوب تحضير وفحص العينات المختلفة والعمل بأحدث الأجهزة العلمية والمعملية في مجالات الكيمياء بفروعها داخل معامل ومختبرات مصلحة الكيمياء وفروعها بالمحافظات.