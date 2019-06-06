وكيل "تعليم" الدقهلية يناقش خطة العمل لامتحانات الثانوية العامة

Advertisements

اجتمع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، مع رؤساء اللجان الثانوية العامة لوضع الخطوط العريضه للعمل أثناء فترة امتحانات الثانويه العامه التي تبدأ السبت المقبل.



وحضر الاجتماع، حامد أبو العينين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام، عبد القادر إبراهيم عبد القادر رئيس الكنترول، وحازم الالفى رئيس لجنه إدارة الثانوية العامة، ووليد محيي مدير إدارة الأمن، ومديرى الادارات التعليمية، ورؤساء لجان الثانويه العامة.



وأوصى وكيل التعليم خلال الاجتماع بضروره توفير الهدوء والراحة النفسيه للطلبه ومنع الغش بكافه صورة والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع التعليمات الامتحانية وجدول الامتحان في أماكن واضحة باللجنة.



وشدد وكيل التعليم على منع استخدام التليفون المحمول للملاحظين، وعدم دخول التليفون مع الطالب في اللجنة الامتحانية وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.



وأكد على رؤساء اللجان ضرورة ضبط النفس في التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشكلات واحتواء المشكلات وسرعة حلها وعند حدوث أي مشكله يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديريه واجنه إدارة الثانويه العامة والكنترول.



