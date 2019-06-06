نصر سالم: الإرهابيون في سيناء "يتعدوا على الصوابع وأهاليهم عارفينهم"



وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المواطنين في سيناء كانوا يمرون بظروف أصعب من الآن عشر مرات، ولم يكن بها إرهابي واحد.



وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على أن "الإرهابيين في سيناء يتعدوا على الصوابع، وأهاليهم عارفينهم ومتبريين منهم".



وأكد أن الإرهابيون لديهم هدف سياسي، وليس هدف ديني، والأطراف المستفيدة معروفة.

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التحجج بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الإرهابيين هي السبب لتحولهم لإرهابيين أمر خاطئ.