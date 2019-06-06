مليار و٣٦٥ مليون جنيه لتنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط

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يتابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الإنتهاء من تنفيذ محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء دمياط بتكلفة إستثمارية تبلغ 1.365 مليار جنيه تم إنشاؤها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبتنفيذ عدد من الشركات الوطنية المصرية، مشيرا الى أن المحطة تشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق - 17 متر ومجهزة بساحات خلفية تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع ومن المنتظر أن تصل الطاقة الإستيعابية لها حوالي 4 مليون طن سنويًا.



يذكر أن هذا المشروع يمتاز بأنه مجهز بكافة المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة ( OPS ) والتى يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط وكذا أماكن مخصصة لإستقبال الصرف الصحي ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس وسوف تساهم تلك المحطة بعد إفتتاحها في تقليل زمن إنتظار السفن خارج الميناء وزيادة كمية البضائع المتداولة وزيادة أنواع وأحجام السفن المتعاملة وزيادة مساحات التخزين داخل الميناء.