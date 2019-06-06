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كمين محكم للداخلية العراقية يطيح بقتلة رجل دين عراقي بارز

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:11 م
كمين محكم للداخلية العراقية يطيح بقتلة رجل دين عراقي بارز
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أفاد الإعلام الأمني في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، الإطاحة بقاتل رجل الدين عماد الدين العوادي قبل يومين في مدينة الكاظمية في بغداد.

وجاء في بيان الخلية غلى موقع "فيسبوك" من خلال جهد أمني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناءً على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل الشيخ "العوادي" في مدينة الكاظمية المقدسة، بعد استدراج المتهمين إلى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف البيان وقد ضبطت بحوزة أحد المتهمين عجلتين الأول نوع لاندكروزر جكساره والأخرى نوع فورد، تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.

يشار إلى أن العوادي فارق الحياة أثر تعرضه لطعنات سكين في منزله قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد.

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