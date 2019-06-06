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نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة بثاني أيام العيد

الخميس 06/يونيو/2019 - 12:09 م
نشرة مرور الفجر: سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة بثاني أيام العيد
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إيريني صفوت
 
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تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، سيولة مرورية على كافة أنحاء الميادين، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.

وأما حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد تكدس مروري، فيما شهدت بعد ذلك انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كما شهد نفق الأزهر ظهور سرعة فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت سيولة مرورية بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.
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