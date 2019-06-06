رسميا.. لاتسيو يجدد عقد إنزاجي حتي 2021

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تمديد عقده مدربه سيميوني إنزاجي خلال الساعات الحالية بعد سلسلة من المفاوضات بين النادي والمدرب على التجديد.









واكد نادي لاتسيو في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني على أن إدارة النادي نجحت في تجديد عقد المدرب سيميوني إنزاجي حتي 30 يونيو 2021.









واشار الموقع إلى أن الإدارة اتخذت قرارها بتمديد عقد المدرب إنزاجي حتي عام 2021 للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في النهوض ولتقوية العلاقة بين المدرب واللاعبين في هذه المرحلة.









وارتبط إنزاجي بتدريب نادي يوفنتوس في الفترة الماضية لخلافة المدرب أليجري ولكنه بعد تمديد عقده ابتعد نهائياً وبشكل رسمي عن السيدة العجوز.



