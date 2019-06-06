نشرة أخبار الظهيرة.. واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها غدًا آخر أيام تشغيل المترو بمواعيد رمضان وعيد الفطر للثانية صباحا، اليسار يفوز بانتخابات ثالث دولة اسكندنافية في غضون عام.

تعرف على معدلات تأخير القطارات بخطوط السكك الحديد اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، على بعض خطوط الهيئة.

غدًا آخر أيام تشغيل المترو بمواعيد رمضان وعيد الفطر للثانية صباحا

تواصل شركة المترو استمرار تشغيل المترو بنفس مواعيد شهر رمضان حتى يوم غدا الجمعة "ثالث أيام عيد الفطر المبارك"، حتى الثانية صباحا.

اليسار يفوز بانتخابات ثالث دولة اسكندنافية في غضون عام

تتجه الدنمارك على ما يبدو إلى أن تصبح ثالث دولة اسكندنافية تشكل حكومة يسارية في غضون عام، حيث تمرد الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات يوم الأربعاء على إجراءات التقشف ووجهوا ضربة للقوميين المنتمين لليمين المتطرف.

واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

المجلس العسكري السوداني يشيد بانجازات قوات الدعم السريع

أصدر المجلس العسكري السوداني، بياناً أشاد فيه بقوات الدعم السريع و بإنجازاتها.