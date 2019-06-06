وصية الفنانة ناهد حسين قبل وفاتها
الخميس 06/يونيو/2019 - 11:43 ص
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توفيت الفنانة ناهد حسين صباح أمس الأربعاء، وشيع الجثمان من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم ودفنت في مقابر العائلة بالبساتين.
وأثار عدم إقامة عزاء للراحلة ناهد حسين تساؤلات البعض إلا ان عائلتها أكدت أن الأمر يعود لوصيتها.
وكانت الرحلة قدمت عددا قليلا من الأعمال الدرامية لم يتجاوز عددها الـ 25 عملا كان البداية من خلال عش المجانين، عكس شقيقتها الفنانة رجاء حسين التى استمرت بشكل منتظم فى الفن.
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