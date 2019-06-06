محافظ الشرقية ينعى شهداء الحادث الإرهابي بالعريش

أدان الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحادث الإرهابي الغاشم والعملية الخسيسة التي استهدفت إحدى الأكمنة الشرطية في شمال العريش بمحافظة شمال سيناء.





وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه لوقوع هذا الحادث والذي سقط جراءه عدد من الشهداء من رجال الشرطة البواسل.





ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بواجب العزاء والمواساه للشعب المصري كما يتقدم بخالص التعازي للواء محمود توفيق وزير الداخلية وأسر الشهداء فيمن سقطوا في هذا الحادث الإرهابي داعيا المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته..





كما أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.





قال المحافظ أن مثل هذه الأعمال التخريبية التي يرتكبها أعداء مصر لمحاوله زعزعزة آمنها وإستقرارها . لن تؤتي ثمارها ما دام بها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه واخذوا علي عاتقهم مهمه الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن والصمود في وجه الإرهاب الأسود.





وأشار إلى أن مرتكبي هذا الحادث تجردوا من أدنى معاني الإنسانية و تتبرأ منهم جميع الأديان السماوية مضيفا .. وأن هذه الأحداث الإرهابية الخسيسة لن تنال من تماسك الشعب المصري ووحدته الوطنية وإصراره على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.



