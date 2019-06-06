جنازة عسكرية مهيبة بسوهاج لثلاثة من أبطال كمين العريش "صور"

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نظمت مديرية أمن سوهاج اليوم الجمعة جنازة عسكرية مهيبة للشهداء الثلاثة الذين إستشهدوا في الحادث الإرهابي الخسيس الذي إستهدف كمين البطل 14 بالعريش من قبل عدد من الإرهابيين تم تصفيتهم عقب تنفيذ مأمورية لرجال الشرطة البواسل ثأرا لأرواح الشهداء الطاهرة تمكنت فيها من القضاء علي 14 إرهابيا من منفذي الحادث.



حضر مراسم الجنازة العسكرية السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج الدكتور بسام عزام ومدير أمن سوهاج اللواء هشام الشافعي ومديراالمباحث الجنائية العميد عبداالحميد ابو موسي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر وأهالي الشهداء.





وإستشهد من محافظة سوهاج كلًا من مجند عبد الله عز الدوله ومحمد فايز فراج فايز ومحمد أحمد السيد في الحادث الإرهابي الخسيس علي كمين البطل 14 بالعريش شمال سيناء



وأعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية فجر 5 يونيو 2019، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مجموعة من العناصر الإرهابية، حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء فى حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش.



وأضافت "الداخلية"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أثناء محاصرتهم قاموا باطلاق النار بكثافة تجاة القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية، و3 عبوات متفجرة، و2 حزام ناسف



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



وكان قد أدان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف كمينًا في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.







ونعى محافظ سوهاج وجميع العاملين بالمحافظة ببالغ الحزن شهداء الوطن، متقدمًا بخالص العزاء لأسرهم، وللشعب المصري، داعيا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.



وأكد "الأنصاري" أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري والشرطة وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا أن الشعب المصري يقف صفًًا واحدًا خلف قيادته السياسية، وجيشه العظيم، وشرطة بلاده لحفظ أمن واستقرار الوطن الغالي.