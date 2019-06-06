بجرح طعني بالساق.. العثور على جثة مسن بجانب الطريق بالشرقية



تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من (ربة منزل، عاملين "أحدهما شقيق الأولى "، سائق – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة ).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقررت الأولى بإرتباطها بعلاقة بالمجنى عليه، وإتفاقها مع باقى المتهمين على إستدراجه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لمساومته وإبتزازه ماليًا، وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بإستدراجه لمكان الواقعة، وحال إكراهه على توقيع إيصالات الأمانة رفض فقام أحد العاملين بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، ثم إستولوا على مركبة "التوك توك" خاصته، وهاتفه المحمول وهربوا، وأرشدوا عن السلاح المستخدم والمسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع سن 53 - مقيم بدائرة المركز ) متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالساق.. عقب العثور عليه من قبل الأهالى ملقى على جانب الطريق.